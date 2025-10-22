Ferit perdona a Pelin y le promete un futuro juntos antes de que su corazón deje de latir

Ferit entra en la UCI dispuesto a cerrar un ciclo con Pelin. En lugar de reproches, elige el perdón y le habla desde el corazón, recordando su pasado y soñando con un futuro juntos. Su voz se llena de ternura al prometerle una vida feliz junto a su hijo, un deseo que emociona a Pelin.

Entre lágrimas y promesas, ella le pide que cuide del bebé, pero el destino interrumpe la despedida. Justo cuando Ferit le dice que la quiere, el monitor anuncia el final. El corazón de Pelin se detiene y Ferit, roto de dolor, grita pidiendo ayuda.