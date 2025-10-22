Publicidad
Una nueva vida
Ferit perdona a Pelin y le promete un futuro juntos antes de que su corazón deje de latir
Ferit deja atrás el rencor y se despide de Pelin con palabras de amor y perdón, sin imaginar que su gesto más tierno se convertirá en su mayor dolor.
Ferit entra en la UCI dispuesto a cerrar un ciclo con Pelin. En lugar de reproches, elige el perdón y le habla desde el corazón, recordando su pasado y soñando con un futuro juntos. Su voz se llena de ternura al prometerle una vida feliz junto a su hijo, un deseo que emociona a Pelin.
Entre lágrimas y promesas, ella le pide que cuide del bebé, pero el destino interrumpe la despedida. Justo cuando Ferit le dice que la quiere, el monitor anuncia el final. El corazón de Pelin se detiene y Ferit, roto de dolor, grita pidiendo ayuda.