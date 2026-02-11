Antena3
Demir Baybars en En tierra lejana

En tierra lejana

Ferit Kaya encarna al implacable Demir Baybars, un rival letal de los Albora en En tierra lejana

El actor Ferit Kaya interpreta a Demir Baybars, un hombre impulsivo dominado por la venganza que amenaza con romper la frágil paz entre clanes y pone en riesgo a Alya y su hijo.

Ferit Kaya da vida al antagonista Demir Baybars, hijo del jefe del clan Baybars, cuya sed de venganza contra los Albora define su existencia. Su carácter impulsivo y su odio visceral por Cihan Albora lo convierten en una amenaza constante dentro de la trama.

Este villano no distingue entre aliados y enemigos, y su obsesión estrecha el cerco sobre Alya y su hijo.

