Publicidad
En tierra lejana
Ferit Kaya encarna al implacable Demir Baybars, un rival letal de los Albora en En tierra lejana
El actor Ferit Kaya interpreta a Demir Baybars, un hombre impulsivo dominado por la venganza que amenaza con romper la frágil paz entre clanes y pone en riesgo a Alya y su hijo.
Ferit Kaya da vida al antagonista Demir Baybars, hijo del jefe del clan Baybars, cuya sed de venganza contra los Albora define su existencia. Su carácter impulsivo y su odio visceral por Cihan Albora lo convierten en una amenaza constante dentro de la trama.
Este villano no distingue entre aliados y enemigos, y su obsesión estrecha el cerco sobre Alya y su hijo.