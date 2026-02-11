Ferit Kaya encarna al implacable Demir Baybars, un rival letal de los Albora en En tierra lejana

Ferit Kaya da vida al antagonista Demir Baybars, hijo del jefe del clan Baybars, cuya sed de venganza contra los Albora define su existencia. Su carácter impulsivo y su odio visceral por Cihan Albora lo convierten en una amenaza constante dentro de la trama.

Este villano no distingue entre aliados y enemigos, y su obsesión estrecha el cerco sobre Alya y su hijo.