Ferit intenta reconciliarse con su madre, pero Gülgün le cierra la puerta en la cara

Ferit ha querido recuperar la relación con su madre visitándola en su nueva casa, pero el gesto no ha salido como esperaba. Gülgün, al verlo, pasó de la sorpresa a la furia. Le reprochó sus decisiones desde que entró Seyran en su vida y, con dolor, le cerró la puerta sin dejarle entrar.

La mujer no dudó en recordarle que ella misma cometió un error al permitirle escoger entre dos hermanas, reconociendo así parte de la culpa. Sin embargo, dejó claro que su relación con Ferit está rota, dejando en el aire si algún día lograrán reconciliarse.