Una nueva vida
Esme sorprende a Seyran con un valioso regalo familiar en su momento más difícil
La madre, tras conocer su delicado estado de salud, decide adelantar un gesto muy especial con su hija menor y entregarle las pulseras de oro familiares.
La noticia de la enfermedad de Esme ha cambiado el rumbo de la familia. Tras años de dolor, la mujer ha recibido un diagnóstico que confirma sus peores sospechas y que la enfrenta a un incierto futuro.
Consciente de que el tiempo apremia, Esme ha decidido entregar a Seyran las pulseras de oro familiares. Un regalo cargado de simbolismo que esperaba darle en otra etapa, pero que ahora comparte para reforzar el vínculo madre e hija.