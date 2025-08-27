Ferit destroza a Seyran con sus reproches más duros y su matrimonio, al borde del abismo

Ferit ha perdido la paciencia y ha arremetido contra Seyran con reproches que han abierto viejas heridas. Le ha acusado de no querer cambiar nada, de darle solo vergüenza y de romperlo todo. Sus palabras han dejado a su mujer completamente destrozada.

Seyran, entre lágrimas, le ha recordado su traición y el embarazo de Pelin, pero Ferit ha insistido en que fue ella quien lo echó de su vida. La conversación se ha convertido en un intercambio cruel que ha dejado a ambos hundidos y ha puesto su matrimonio al borde del punto de no retorno.