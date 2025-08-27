Ferit se derrumba al confesar que Seyran lo olvidó

La tensión entre Ferit y Suna ha estallado en un enfrentamiento cargado de reproches y recuerdos dolorosos. Ferit ha confesado, roto de rabia, que Seyran lo borró de su vida tras rechazarlo con frialdad.

Suna no ha dudado en devolverle el golpe recordándole su traición y asegurando que fue él mismo quien se borró. Con una foto en mano, le ha hecho ver que sus decisiones arrastraron sueños rotos y heridas imposibles de cerrar.