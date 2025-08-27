Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad

Una nueva vida

Ferit se derrumba al confesar que Seyran lo olvidó

Una dura discusión entre Ferit y Suna destapa reproches del pasado y confesiones que hieren más que el silencio.

La tensión entre Ferit y Suna ha estallado en un enfrentamiento cargado de reproches y recuerdos dolorosos. Ferit ha confesado, roto de rabia, que Seyran lo borró de su vida tras rechazarlo con frialdad.

Suna no ha dudado en devolverle el golpe recordándole su traición y asegurando que fue él mismo quien se borró. Con una foto en mano, le ha hecho ver que sus decisiones arrastraron sueños rotos y heridas imposibles de cerrar.

Antena 3» Vídeos