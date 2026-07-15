Ferit confiesa su vergüenza por lo ocurrido con Suna en Una nueva vida

Ferit habla por primera vez con total sinceridad sobre lo sucedido con Suna y reconoce que sintió una profunda vergüenza por todo lo ocurrido. Sus palabras llegan en una conversación con un amigo de Halis, marcada por la necesidad de sacar sus sentimientos de culpabilidad y vergüenza en Una nueva vida.

La confesión del protagonista supone un paso importante para abordar las consecuencias de aquella situación, después de varios capítulos en los que el secreto ha condicionado la relación entre los personajes y ha provocado nuevas tensiones familiares. Lo que no sabe es que Suna ha estado escuchando toda la conversación.

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