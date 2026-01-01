La familia De la Reina decide ocultar su verdad a Gabriel tras descubrir su plan

Begoña, Andrés y Damián acuerdan ocultar ante Gabriel lo que han averiguado sobre sus intenciones y actitudes tras conocer por Isabel que él quiere quedarse con la familia y su fortuna. A pesar de las dudas, deciden aparentar que no saben nada hasta reunir pruebas sólidas contra él.

Además, en este episodio Manuela y Cristina animan a Claudia a denunciar a Maripaz ante la Guardia Civil tras el robo de joyas, y otros personajes viven tensiones derivadas de sus recientes actos y decisiones.