Una explosión sacude a la familia y desvela un plan oculto que lo cambia todo

En el capítulo 417 de Sueños de libertad, la sala de calderas de Perfumerías De la Reina explota tras un sabotaje. Andrés, que intentó evitarlo, se encontraba dentro en el momento del incidente.

Gabriel había confesado a María su plan: “La caldera explotará”. Begoña, Raúl y Tasio presenciaron la tragedia desde el patio. La familia teme lo peor mientras se confirma que Andrés está entre los afectados.