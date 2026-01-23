Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Exempleada de Julio Iglesias desacredita los chats difundidos y niega trato íntimo
Una exempleada doméstica rompe su silencio tras la difusión de chats por parte de Julio Iglesias y asegura que nunca hubo confianza ni interacción habitual por WhatsApp, cuestionando así parte de la defensa pública del cantante.
Massiel, quien trabajó en casa de Julio Iglesias, pone en duda la narrativa pública del artista tras las acusaciones de agresión sexual, afirmando que en su experiencia nunca existió un intercambio de mensajes personales con él ni un trato cotidiano. Según relata, ni siquiera tenían permitido usar el móvil durante la jornada laboral.
La trabajadora sostiene en Y ahora Sonsoles que él siempre fue amable y cercano sin llegar a intimidades, y subraya que era habitual dirigirse a él como “Señor Julio”, no como “profesor”.