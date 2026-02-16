Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Nuevo tope oficial contra tarifas disparadas en transportes tras la tragedia ferroviaria
El Gobierno ha establecido un límite temporal para frenar la escalada de precios en vuelos y trenes vinculados a situaciones de emergencia tras el siniestro en Adamuz y las críticas ciudadanas.
Las tarifas de billetes se han disparado después del accidente de tren en Adamuz, con precios como 413 € por un vuelo transatlántico equivalentes a un trayecto doméstico.
El Ejecutivo ha aprobado un sistema que impide que los costes en casos excepcionales superen el precio máximo de los 30 días anteriores, una medida que busca contener el impacto económico sobre los usuarios y responder a las quejas por abusos tarifarios.