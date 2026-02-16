Nuevo tope oficial contra tarifas disparadas en transportes tras la tragedia ferroviaria

Las tarifas de billetes se han disparado después del accidente de tren en Adamuz, con precios como 413 € por un vuelo transatlántico equivalentes a un trayecto doméstico.

El Ejecutivo ha aprobado un sistema que impide que los costes en casos excepcionales superen el precio máximo de los 30 días anteriores, una medida que busca contener el impacto económico sobre los usuarios y responder a las quejas por abusos tarifarios.