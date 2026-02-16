El actor Marco H. Medina avanza la evolución de Miguel en Sueños de libertad

El intérprete, que se incorpora en la tercera temporada de la serie como Miguel Salazar, hijo mayor de Pablo y Nieves, describe a su personaje como una mezcla de brillantez y vulnerabilidad. Aunque inicialmente reservado y metódico, la trama mostrará cómo Miguel afronta situaciones personales y profesionales que le obligan a salir de su zona de confort.

La voz del actor transmite la transformación de Miguel: de un joven centrado en la investigación médica a alguien que explora emociones intensas y relaciones humanas profundas.