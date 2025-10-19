Publicidad
Renacer
Evren toma una decisión que rompe a Bahar y deja su historia en el aire
Renacer se adentra en un momento decisivo: Evren anuncia su marcha a EE. UU. y Bahar, rota, busca una última oportunidad para salvar lo que aún les une.
En Renacer, Evren confirma que se va a Estados Unidos, dejando a Bahar sin respuestas y con el corazón roto. Esta vez no hay segundas oportunidades.
Aunque todo parece perdido, el amor entre ellos sigue vivo. ¿Será suficiente para evitar el adiós definitivo? La serie promete emociones intensas.