Evolución de estilo de Seyran marca su nueva etapa entre Antep y Estambul

El estilismo de Seyran en Una nueva vida no es casualidad: cada prenda y color elegido en su vestuario subraya su transformación interior. Desde tonos simples y cómodos en Antep hasta atuendos más refinados en Estambul, su imagen narra cómo se adapta a un mundo de lujo y poder sin perder su esencia.

Este cambio de look acompaña también un giro en su historia, donde la joven deja atrás su entorno tradicional para enfrentar nuevas circunstancias y retos en la ciudad. La transición estética se convierte en símbolo de evolución emocional y cultural en la serie turca.