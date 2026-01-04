Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ferit, hipnotizado por la belleza de Seyran en la cena de Año Nuevo: “Estás preciosa”

UNA NUEVA VIDA

Evolución de estilo de Seyran marca su nueva etapa entre Antep y Estambul

El cambio de look de Seyran refleja su paso de la vida tradicional en Antep al entorno sofisticado de Estambul, simbolizando su crecimiento personal y adaptación a los desafíos que enfrenta en Una nueva vida.

Julián López
Publicado:

El estilismo de Seyran en Una nueva vida no es casualidad: cada prenda y color elegido en su vestuario subraya su transformación interior. Desde tonos simples y cómodos en Antep hasta atuendos más refinados en Estambul, su imagen narra cómo se adapta a un mundo de lujo y poder sin perder su esencia.

Este cambio de look acompaña también un giro en su historia, donde la joven deja atrás su entorno tradicional para enfrentar nuevas circunstancias y retos en la ciudad. La transición estética se convierte en símbolo de evolución emocional y cultural en la serie turca.

Antena 3» Vídeos