Eva Soriano revela la gravedad de su lesión tras un aparatoso accidente

La gravedad del percance ha quedado clara tras las pruebas médicas que determinan el alcance real del daño sufrido en la pierna. Eva Soriano ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando que, pese a tener un desgarro de grado dos, mantiene el ánimo alto para afrontar la recuperación necesaria tras este duro revés en plena competición.

Esta inesperada noticia en El Desafío supone un obstáculo crítico para la concursante, quien se encontraba en un gran momento de forma. La exigencia de las pruebas ha pasado factura a su musculatura y a su rendimiento en la gran final.