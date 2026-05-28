Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Eva Arguiñano prepara la tarta de chocolate Rigó Jancsi con una receta perfecta para sorprender
La cocinera muestra cómo elaborar en casa este tradicional pastel húngaro con bizcocho, mousse y cobertura de chocolate en una versión fácil y muy cremosa.
Eva Arguiñano ha explicado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano el paso a paso cómo preparar la tarta Rigó Jancsi, un postre de origen húngaro elaborado con varias capas de chocolate y una textura especialmente suave.
La receta combina bizcocho, mousse y cobertura de chocolate, además de pequeños trucos para conseguir un acabado más limpio y uniforme al servir cada porción. El resultado es un pastel intenso pensado para los amantes del cacao.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas