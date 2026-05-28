Eva Arguiñano prepara la tarta de chocolate Rigó Jancsi con una receta perfecta para sorprender

Eva Arguiñano ha explicado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano el paso a paso cómo preparar la tarta Rigó Jancsi, un postre de origen húngaro elaborado con varias capas de chocolate y una textura especialmente suave.

La receta combina bizcocho, mousse y cobertura de chocolate, además de pequeños trucos para conseguir un acabado más limpio y uniforme al servir cada porción. El resultado es un pastel intenso pensado para los amantes del cacao.

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