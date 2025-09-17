Suna queda en shock tras la profecía de la vidente: “Ese día recibirás lo que te mereces”

El ambiente en la casa Korhan cambió por completo cuando la pitonisa, en medio de un arrebato, advirtió a Suna de un destino lleno de dolor. Sus palabras resonaron como un oscuro presagio.

La joven, incapaz de entender la profecía, no pudo evitar pensar en su historia con Ferit. La incertidumbre sobre lo que se avecina la dejó inquieta y temiendo lo peor.