La 'escandalosa' razón de María Parrado para pasar del pique al piropo con Aníbal Gómez en La Pista

Aníbal Gómez y María Parrado han afrontado su último enfrentamiento en La Pista dejando a un lado la complicidad habitual de Tu cara me suena. El pique estaba servido tras la victoria previa del cómico y ambos decidieron añadir presión con una apuesta que daba aún más emoción al duelo. La canción, muy conocida, se resistió durante unos segundos hasta que Aníbal logró reconocerla, aunque fue María quien pulsó primero.

El rebote fue decisivo y confirmó el resultado del duelo con 'Escándalo', el clásico de Raphael. María asumió al momento las consecuencias de la apuesta: piropear públicamente a Aníbal en la próxima gala de Tu cara me suena. El premio empezó a hacerse efectivo de inmediato, con halagos lanzados ya en Pasapalabra, en un inesperado cruce entre ambos programas.