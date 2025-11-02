Publicidad
Y ahora Sonsoles
Errores comunes al usar papel de aluminio que pueden afectar tu salud y tus recetas
El programa Y ahora Sonsoles revela los usos correctos del papel de aluminio en la cocina y advierte sobre prácticas que pueden ser perjudiciales si no se aplican con precaución.
En Y ahora Sonsoles, Nutriman explica que no se deben envolver alimentos ácidos, salados o grasos con papel de aluminio, ya que pueden favorecer la migración de partículas metálicas.
Para cocinar en horno, se recomienda evitar temperaturas superiores a 220 ºC y no rascar los jugos adheridos al papel. Además, no hay diferencia entre el lado brillante y el mate.