Errores comunes al usar papel de aluminio que pueden afectar tu salud y tus recetas

En Y ahora Sonsoles, Nutriman explica que no se deben envolver alimentos ácidos, salados o grasos con papel de aluminio, ya que pueden favorecer la migración de partículas metálicas.

Para cocinar en horno, se recomienda evitar temperaturas superiores a 220 ºC y no rascar los jugos adheridos al papel. Además, no hay diferencia entre el lado brillante y el mate.