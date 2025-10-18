Los equipos de La Voz se acercan al cierre en una gala llena de emoción y talento

En La Voz, Pablo López sumó tres nuevas voces a su equipo, guiado por la emoción y la autenticidad. Malú se posiciona como favorita tras incorporar a Moisés y Diva.

Mika apostó por Miguel Prieto y Sebastián Yatra se llevó a Julio y Ángel. “Yo he venido a ganar”, aseguró el colombiano, decidido a completar su equipo con talento y carisma.