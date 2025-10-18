Publicidad
La Voz
Los equipos de La Voz se acercan al cierre en una gala llena de emoción y talento
La Voz vive su penúltima noche de Audiciones con los coaches afinando sus estrategias. Las últimas incorporaciones perfilan el rumbo de cada equipo antes del cierre definitivo.
En La Voz, Pablo López sumó tres nuevas voces a su equipo, guiado por la emoción y la autenticidad. Malú se posiciona como favorita tras incorporar a Moisés y Diva.
Mika apostó por Miguel Prieto y Sebastián Yatra se llevó a Julio y Ángel. “Yo he venido a ganar”, aseguró el colombiano, decidido a completar su equipo con talento y carisma.