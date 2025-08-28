Publicidad
Pasapalabra
La enhorabuena de Roberto Leal a Manu y Rosa por su nueva etapa en su prueba más difícil
Los concursantes han logrado superar su talón de Aquiles en Pasapalabra, iniciando una etapa marcada por la confianza y el acierto en La Pista.
Manu y Rosa han alcanzado una nueva etapa en Pasapalabra tras superar su prueba más complicada. Ambos han acertado en los últimos programas en La Pista, consolidando una racha que marca un punto de inflexión.
Roberto Leal ha felicitado a los concursantes por este avance. Rosa ha celebrado su acierto en este programa con Tina Turner, buena dinámica que Manu ya había iniciado hace un par de tardes.