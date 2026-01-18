Publicidad
EL DESAFÍO
El emotivo respaldo de su abuela impulsa a Daniel Illescas en su reto más complicado
Carmen acompaña a su nieto Daniel Illescas en una de sus pruebas más exigentes, destacando su unión familiar y emocionando al público con sus palabras llenas de cariño.
Daniel Illescas afrontó una de las pruebas más difíciles del programa con el apoyo incondicional de su abuela, quien bajó al plató para dedicarle unas palabras que emocionaron incluso a Nuria Roca. “No ha venido la mejor semana, lo va a pasar bastante mal”, adelantaba el influencer antes de recibirla.
Carmen destacó lo mucho que su nieto “mira por la familia” y expresó su deseo de seguir disfrutando juntos muchos años más, creando un momento inolvidable en El Desafío. Sus palabras reforzaron el vínculo entre ambos y mostraron la faceta más cercana de Daniel ante la audiencia.