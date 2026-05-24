El emotivo reencuentro en Mask Singer: Abraham Mateo agradece a Juan y Medio ser su padre artístico

El plató de Mask Singer ha dejado a un lado las pistas y las teorías de los investigadores para vivir uno de los momentos más sinceros y emotivos de la edición. Tras desvelarse la identidad oculta bajo una de las máscaras, Abraham Mateo ha aprovechado la presencia de Juan y Medio en el plató para rendirle un tributo lleno de gratitud. El artista internacional no ha dudado en calificar al carismático presentador como su auténtico "padre artístico", recordando cómo fue la persona que lo descubrió y apostó por su talento cuando apenas era un niño que empezaba a cantar en televisión.

La emoción se ha apoderado del ambiente cuando Abraham ha pronunciado una frase que resume perfectamente su respeto y cariño: "Gracias a él estoy donde estoy". Juan y Medio, visiblemente conmovido por las palabras del cantante, ha devuelto el elogio destacando el orgullo que siente al ver la meteórica carrera internacional de aquel pequeño que dio sus primeros pasos bajo su protección. Este emotivo reencuentro no solo ha mostrado el lado más humano de ambas estrellas, sino que ha recordado a la audiencia la importancia de las segundas oportunidades y de aquellos mentores que, con visión y generosidad, logran cambiar el destino de un artista para siempre.