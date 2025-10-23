El emotivo mensaje contra el maltrato de Carla Nieto en Pasapalabra

Carla Nieto ha sorprendido en Pasapalabra al reconocer de inmediato la canción ‘Malo’ de Bebe durante La Pista. Su rápida respuesta le ha sumado cinco segundos al marcador de Manu, cumpliendo las predicciones de David Fernández, que la señalaba como favorita.

La actriz ha aprovechado el momento para destacar la importancia del tema: “Es de los primeros alegatos feministas que hablaron directamente del maltrato”. Con un sincero “Gracias, Bebe, por esta canción”, Carla ha emocionado al público en una de las actuaciones más comentadas del programa.