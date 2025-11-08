La emotiva conexión de Rosa López con Marta Sánchez: “Aprendí a cantar con ella”

Rosa López volvió a Pasapalabra irradiando energía y buen humor. En su reencuentro con el programa, protagonizó un divertido momento junto a Roberto Leal al coincidir en nombre con la concursante gallega Rosa. Sin embargo, la emoción llegó en La Pista, donde se enfrentó a Jorge Garbajosa con una canción de 2002.

Aunque tardó tres intentos en acertar el tema, la cantante confesó su devoción por Marta Sánchez. “Por ella conozco a mi niño, aprendí a cantar con Marta, es mi amuleto de vida”, dijo antes de interpretar ‘Soy yo’ con una voz que conquistó a todos.