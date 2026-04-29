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Sonsoles Ónega rompe a llorar al ver los recuerdos de su infancia en la aldea gallega de Mosteiro

Y AHORA SONSOLES

La emoción de Sonsoles Ónega al revivir su niñez en Galicia: recuerdos, travesuras y sueños en Mosteiro

La presentadora regresa a la aldea gallega donde creció y revive junto a vecinos y conocidos cómo era su infancia, marcada por juegos, ilusiones y anécdotas familiares.

Óscar Martín
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Sonsoles Ónega no ha podido contener las lágrimas al recordar su infancia en Mosteiro, el lugar donde pasó sus primeros años. Vecinos y conocidos han compartido cómo era de pequeña, recordando su carácter inquieto y sus juegos en el pueblo.

Durante el reportaje de Y ahora Sonsoles, testimonios como el de Maruja Rielo o Avelino han desvelado detalles de su niñez, desde su espíritu travieso hasta su sueño de crear una hípica en un prado cercano.

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