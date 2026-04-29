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Y AHORA SONSOLES
La emoción de Sonsoles Ónega al revivir su niñez en Galicia: recuerdos, travesuras y sueños en Mosteiro
La presentadora regresa a la aldea gallega donde creció y revive junto a vecinos y conocidos cómo era su infancia, marcada por juegos, ilusiones y anécdotas familiares.
Sonsoles Ónega no ha podido contener las lágrimas al recordar su infancia en Mosteiro, el lugar donde pasó sus primeros años. Vecinos y conocidos han compartido cómo era de pequeña, recordando su carácter inquieto y sus juegos en el pueblo.
Durante el reportaje de Y ahora Sonsoles, testimonios como el de Maruja Rielo o Avelino han desvelado detalles de su niñez, desde su espíritu travieso hasta su sueño de crear una hípica en un prado cercano.