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TU CARA ME SUENA
Flo abre las puertas de Tu cara me suena y muestra todo lo que no se ve durante una gala
El miembro del jurado recorre las instalaciones del programa en un tour exclusivo para descubrir los espacios y el trabajo que hacen posible cada grabación.
Durante la grabación de la primera semifinal, Flo enseña las zonas que habitualmente permanecen fuera de cámara. El recorrido incluye el vestuario, la cocina, la sala de reuniones del jurado y el área de camerinos, además de explicar la importancia de la coordinación entre todos los equipos.
El tour concluye en el plató junto a Manel Fuentes, donde ambos envían un mensaje a los seguidores de Tu cara me suena. Descubrimos cómo se organiza el programa más allá de lo que el público ve cada viernes.
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