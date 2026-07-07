El delicado estado de Fikriye provoca un giro inesperado en la decisión de Alya En tierra lejana

Alya regresa a la mansión decidida a pedir a Fikriye que se marche, pero al entrar en su habitación la encuentra siendo atendida por Pakize y Umut. Las náuseas, la fiebre y los efectos del tratamiento hacen que deje a un lado su enfado para ayudarla.

La doctora insiste en que su madre debe volver al hospital, aunque Fikriye rechaza la propuesta. Al contemplar de cerca el sufrimiento que provoca el cáncer, Alya cambia por completo su actitud, mientras Sadakat interrumpe la escena y opta por marcharse al ver la situación En tierra lejana.

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