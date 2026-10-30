El amigo de Antonio, maquinista fallecido en el accidente de Urda, cuestiona la seguridad ferroviaria: "Habría que preguntarse por qué pasan estas cosas"

La tragedia ferroviaria de Urda ha dejado numerosas víctimas, entre ellas Antonio, el maquinista del AVE que chocó por detrás contra un tren Iryo. En Y ahora Sonsoles, su amigo Sergio ha lamentado lo ocurrido y ha recordado al fallecido.

Según las primeras informaciones, Antonio recibió una orden errónea para continuar la marcha tras un fallo en el sistema de seguridad. Sergio ha pedido respeto para su amigo, descrito como un gran profesional que había advertido del deterioro ferroviario, y ha cuestionado la gestión de la red española.