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Y AHORA SONSOLES
El amigo de Antonio, maquinista fallecido en el accidente de Urda, cuestiona la seguridad ferroviaria: "Habría que preguntarse por qué pasan estas cosas"
Sergio, amigo de la infancia del maquinista del AVE fallecido en Toledo, recuerda al trabajador y pide respeto mientras cuestiona la gestión del sistema ferroviario español.
La tragedia ferroviaria de Urda ha dejado numerosas víctimas, entre ellas Antonio, el maquinista del AVE que chocó por detrás contra un tren Iryo. En Y ahora Sonsoles, su amigo Sergio ha lamentado lo ocurrido y ha recordado al fallecido.
Según las primeras informaciones, Antonio recibió una orden errónea para continuar la marcha tras un fallo en el sistema de seguridad. Sergio ha pedido respeto para su amigo, descrito como un gran profesional que había advertido del deterioro ferroviario, y ha cuestionado la gestión de la red española.