Buñuelos de viento con toffee de Karlos Arguiñano: la receta casera para disfrutar de un dulce irresistible

Los buñuelos de viento son uno de esos dulces tradicionales que nunca pasan de moda. Karlos Arguiñano propone en su Cocina abierta, una versión acompañada de toffee que aporta un toque especial a esta receta.

Con una elaboración sencilla y un resultado de lo más apetecible, el cocinero demuestra que preparar repostería en casa puede estar al alcance de todos. Una combinación de sabores ideal para disfrutar de unos buñuelos caseros con un acompañamiento diferente.