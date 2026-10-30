El accidente ferroviario sacude el escenario político: Vicente Vallés analiza sus consecuencias para las elecciones en La Mesa

La tragedia ferroviaria ha alterado el panorama político a poco más de un mes de las elecciones. Vicente Vallés ha explicado que el accidente desplaza cuestiones como la vivienda y las pensiones, que hasta ahora protagonizaban el debate público.

Durante su intervención en La Mesa, el director de Antena 3 Noticias 2 ha señalado que los actos electorales podrían reducirse en los próximos días. Además, ha abordado las dudas sobre la continuidad de Óscar Puente al frente de Transportes. Cristina Pardo también ha cuestionado que el ministro pueda mantenerse en el cargo tras lo ocurrido.