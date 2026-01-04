Eduardo Navarrete explica su motivación para aceptar el reto en El Desafío

Eduardo Navarrete ha confirmado que “he venido a El Desafío porque quería ponerme a prueba a mí mismo”, una declaración que explica su motivación para unirse al exigente formato de Antena 3. Asimismo, ha elogiado al equipo del programa presentado por Roberto Leal, considerándolo un aliciente para afrontar este desafío televisivo.

Al hablar de sus fortalezas, Navarrete destaca su predisposición a hacer cosas nuevas y afronta la competición con humor y actitud positiva. Además, señala como rival más fuerte a María José Campanario, subrayando el alto nivel de la edición actual del programa.