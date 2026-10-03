Eduardo Navarrete descubre a "Lola Índigo" en las gradas de Pasapalabra y confiesa la presión antes de La Pista

Navarrete se disponía a jugar en La Pista cuando ha señalado que Lola Índigo se encontraba entre el público. Roberto Leal ha pedido un aplauso para la cantante, que ha saludado cuando las cámaras la han enfocado.

El diseñador también ha contado entre bromas que Ana Mena iba a acudir, aunque finalmente no ha podido. Roberto ha recordado las numerosas invitaciones a Lola Índigo para participar en Pasapalabra, desde luego la espectadora del público guarda un asombroso parecido con la artista.