David domina a Moisés en AlaZ y se queda a las puertas de su ansiado primer 24 en Pasapalabra

David ha marcado el ritmo con la mejor jugada de la tarde: doce respuestas consecutivas para situar el marcador en 19-8. Después ha completado su primera vuelta con 21 aciertos mientras Moisés comenzaba a recortar distancias.

La remontada del riojano ha llegado hasta el empate a 22, pero ha arriesgado y ha fallado. Con la victoria asegurada, David ha alcanzado los 23 aciertos y ha afrontado el reto de conseguir por primera vez 24 respuestas correctas en Pasapalabra.