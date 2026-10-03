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PASAPALABRA
David domina a Moisés en AlaZ y se queda a las puertas de su ansiado primer 24 en Pasapalabra
El concursante barcelonés ha liderado el duelo desde el inicio y, tras asegurar la victoria con 23 aciertos, ha afrontado una oportunidad para acercarse al bote de 1.108.000 euros.
David ha marcado el ritmo con la mejor jugada de la tarde: doce respuestas consecutivas para situar el marcador en 19-8. Después ha completado su primera vuelta con 21 aciertos mientras Moisés comenzaba a recortar distancias.
La remontada del riojano ha llegado hasta el empate a 22, pero ha arriesgado y ha fallado. Con la victoria asegurada, David ha alcanzado los 23 aciertos y ha afrontado el reto de conseguir por primera vez 24 respuestas correctas en Pasapalabra.