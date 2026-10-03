David se inventa la letra de una canción de Álvaro de Luna y desata las risas de Roberto Leal en Pasapalabra

David y Moisés han afrontado una canción de 2026 que se les ha resistido hasta recibir el título alternativo. Entonces han reconocido Dime dónde estás, de Álvaro de Luna, un tema que ambos aseguraban haber escuchado muchas veces.

Antes de acertar, David ha tratado de continuar la melodía inventándose parte de la letra. Roberto ha detectado inmediatamente la jugada y, tras la confesión del concursante, ha reaccionado llamándole poeta. Finalmente, el barcelonés ha ganado dos segundos en Pasapalabra.