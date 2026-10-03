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Eduardo Navarrete ejerce de brujo con Moisés en su regreso a Pasapalabra

“Hoy te vas a llevar el bote”: Eduardo Navarrete ejerce de brujo con Moisés en su regreso a Pasapalabra

PASAPALABRA

Eduardo Navarrete vuelve a Pasapalabra en su mejor momento y sorprende a Moisés con una inesperada predicción

El diseñador regresa a Pasapalabra lleno de energía tras un verano muy especial y se atreve a pronosticar lo que ocurrirá con Moisés durante su nueva visita al concurso.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés ha superado la Silla Azul y ha celebrado la llegada de los nuevos invitados. Eduardo Navarrete y Elizabeth Reyes se han incorporado a su equipo, mientras David cuenta con Esmeralda Moya y Miquel Fernández.

Navarrete asegura estar en su prime después de un verano muy bonito y ha vaticinado que Moisés se llevará el bote. Roberto Leal ha recordado su fama de ser un poquito brujo antes de recibir también los cariñosos piropos del diseñador en Pasapalabra.

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