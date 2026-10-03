Eduardo Navarrete vuelve a Pasapalabra en su mejor momento y sorprende a Moisés con una inesperada predicción

Moisés ha superado la Silla Azul y ha celebrado la llegada de los nuevos invitados. Eduardo Navarrete y Elizabeth Reyes se han incorporado a su equipo, mientras David cuenta con Esmeralda Moya y Miquel Fernández.

Navarrete asegura estar en su prime después de un verano muy bonito y ha vaticinado que Moisés se llevará el bote. Roberto Leal ha recordado su fama de ser un poquito brujo antes de recibir también los cariñosos piropos del diseñador en Pasapalabra.