La edad de emancipación juvenil en España marca máximos, miles de jóvenes siguen sin poder salir de casa

Durante Y ahora Sonsoles, varios jóvenes compartieron las dificultades económicas que afrontan para independizarse pese a tener trabajo estable. El elevado precio del alquiler y los bajos salarios fueron algunos de los principales obstáculos señalados.

Uno de los testimonios más comentados fue el de una mujer de 31 años que reconoció que todavía no puede abandonar el domicilio familiar. La situación abrió un nuevo debate sobre la precariedad y el acceso a la vivienda en España.

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