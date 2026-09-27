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Pepa Aniorte y Marina Orta se enfrentan al reto musical de Sueños de libertad, ¿adivinarán las canciones con emojis?

SUEÑOS DE LIBERTAD

Duelo de talento y oído: Pepa Aniorte y Marina Orta se retan en un divertido juego musical

Las actrices hacen un alto en el rodaje para someterse a un desenfadado cuestionario sobre grandes éxitos.

María Sicilia Fernández
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Las actrices Pepa Aniorte y Marina Orta han hecho un paréntesis en las intensas jornadas de grabación de la serie para poner a prueba su compenetración y agilidad mental en un simpático desafío melódico. Ambas intérpretes se han enfrentado cara a cara en un reto interactivo donde la rapidez para adivinar canciones y reconocer grandes clásicos musicales ha marcado el ritmo del juego.

El encuentro tras las cámaras ha servido para mostrar la excelente complicidad que une a las actrices fuera de plató, dejando momentos repletos de espontaneidad, tarareos improvisados y muchas risas. Este distendido enfrentamiento permite a los seguidores de Sueños de libertad descubrir el lado más desenfadado y cercano de dos de las caras más queridas del reparto de Sueños de libertad.

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