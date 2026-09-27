Duelo de talento y oído: Pepa Aniorte y Marina Orta se retan en un divertido juego musical

Las actrices Pepa Aniorte y Marina Orta han hecho un paréntesis en las intensas jornadas de grabación de la serie para poner a prueba su compenetración y agilidad mental en un simpático desafío melódico. Ambas intérpretes se han enfrentado cara a cara en un reto interactivo donde la rapidez para adivinar canciones y reconocer grandes clásicos musicales ha marcado el ritmo del juego.

El encuentro tras las cámaras ha servido para mostrar la excelente complicidad que une a las actrices fuera de plató, dejando momentos repletos de espontaneidad, tarareos improvisados y muchas risas. Este distendido enfrentamiento permite a los seguidores de Sueños de libertad descubrir el lado más desenfadado y cercano de dos de las caras más queridas del reparto de Sueños de libertad.