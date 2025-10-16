Publicidad
Pasapalabra
De la duda al pleno: Isabel Forner sorprende en ¿Dónde Están? con una gran lección
La periodista ha pasado de mostrarse insegura a resolver el panel completo, dejando claro que la actitud puede cambiar el rumbo de cualquier prueba.
Isabel ha comenzado la prueba con dudas, reconociendo que no había visto la película. Aun así, ha resuelto todas las palabras del panel del equipo azul.
Roberto Leal ha resumido el momento con una frase que ha calado: “Hay que creer”. El pleno ha sido uno de los más inesperados y celebrados de este programa de Pasapalabra.