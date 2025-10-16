Dos plenos seguidos en La Pista: Rosa confirma la racha que inició Manu

Después del pleno de Manu en el programa anterior de Pasapalabra, Rosa ha repetido la hazaña con ‘Havana’. Roberto Leal ha pedido que enfocaran su reacción, visiblemente emocionado.

El presentador ha celebrado el momento como si fuera el bote. “¡Son mis hijos!”, ha dicho entre risas, destacando el nivel de los concursantes en esta racha histórica.