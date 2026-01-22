Doña Sofía regresa a Madrid tras la muerte de su hermana y afronta un momento personal devastador

La reina Sofía ha regresado a Madrid desde Atenas tras el fallecimiento de su hermana Irene a los 83 años, con quien mantenía una relación extremadamente cercana y de apoyo constante. La Casa Real confirmó el deceso en el Palacio de la Zarzuela, donde la hermana de la monarca residía en los últimos años.

Especialistas consultados señalan que esta pérdida supone un duro golpe emocional para doña Sofía, quien, según allegados, enfrenta ahora «la mayor pérdida de su vida». El retorno a la capital coincide con un periodo de duelo intenso y con el apoyo de su entorno más próximo.