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EL SECRETO
La dolorosa mentira de Serhat para ocultar a Hayal la infidelidad de Berrak en El secreto
La pequeña sufre un ataque de pánico tras reconstruir la carta de su madre y descubrir una revelación sobre Berrak que Serhat intenta ocultarle para protegerla.
Todo se desencadena cuando Hayal reconstruye parte de la carta que Berrak escribió a Can y lee que su madre había engañado a Serhat. Tras ser atendida de urgencia, despierta buscando respuestas.
Para evitarle más dolor, Serhat asegura que la carta hablaba de un amigo y mantiene su versión pese a las dudas de su hija. Finalmente, Hayal acepta la explicación convencida de que Berrak jamás le sería infiel en El Secreto.