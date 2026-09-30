La dolorosa mentira de Serhat para ocultar a Hayal la infidelidad de Berrak en El secreto

Todo se desencadena cuando Hayal reconstruye parte de la carta que Berrak escribió a Can y lee que su madre había engañado a Serhat. Tras ser atendida de urgencia, despierta buscando respuestas.

Para evitarle más dolor, Serhat asegura que la carta hablaba de un amigo y mantiene su versión pese a las dudas de su hija. Finalmente, Hayal acepta la explicación convencida de que Berrak jamás le sería infiel en El Secreto.