Dolor y dudas: el padre implora esclarecimiento tras la muerte de las jóvenes en Jaén

Asmed, padre de Rosmed, una de las jóvenes de 15‑16 años halladas en Jaén, afirma sentirse desconcertado tras la tragedia. Reconoce que su hija sufrió acoso escolar, pero asegura que no había mostrado intención de quitarse la vida.

Aunque la policía considera que ambas jóvenes fallecieron por suicidio sin signos de violencia externa, la familia y la comunidad siguen demandando respuestas. “Todavía no me lo creo”, confiesa el padre, que pide que se esclarezca el caso.