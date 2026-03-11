Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Diyar pone fin a su historia con Ferit tras una confesión que lo define como “segunda opción”
Diyar decide romper con Ferit al escucharle decir que su vida y su futuro no tenían la prioridad que ella buscaba, mientras él sigue marcado por su pasado con Seyran.
Diyar, harta de sentirse el “segundo plato”, rompe con Ferit después de oírle afirmar que su verdadero sueño sería formar una familia con Seyran, su ex.
Esta confesión pone en evidencia la incapacidad de Ferit de desligarse de su historia anterior y lleva a Diyar a tomar una decisión drástica por su bienestar.