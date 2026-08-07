El divertido lapsus de David con Marta Valverde en Pasapalabra que acaba entre risas

David aseguró que con David Fernández era imposible no pasárselo bien y destacó el buen ambiente que se vive en su equipo. Sin embargo, su comentario provocó una inesperada respuesta de Marta Valverde.

La actriz interrumpió al concursante para reivindicar, entre bromas, que ella también es muy divertida. El lapsus desató las risas de todos los presentes y dejó a David viviendo un auténtico momento de "tierra, trágame" en Pasapalabra.

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