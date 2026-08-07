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PASAPALABRA
David aprovecha el fallo de Javier y afronta en solitario el bote de Pasapalabra
El concursante barcelonés saca partido del tropiezo de su rival en el momento decisivo y encara el tramo final de AlaZ sin presión, con opciones de alcanzar el bote.
Javier llegó a dominar la primera parte de AlaZ y completó una gran ronda con 20 aciertos. Sin embargo, un fallo con la letra Q cambió por completo el desarrollo de la prueba y dio ventaja a David en Pasapalabra.
El barcelonés amplió su marcador hasta los 22 aciertos y vio cómo su rival decidía plantarse tras sumar dos errores. Con el camino despejado, David afrontó en solitario el intento de conquistar un bote de 862.000 euros.
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