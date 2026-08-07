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El piropo envenenado de David Fernández a Roberto Leal

El piropo envenenado de David Fernández a Roberto Leal: “Es que lo piensa mucha gente”

PASAPALABRA

David Fernández descoloca a Roberto Leal con un piropo inesperado

El humorista sorprende al presentador de Pasapalabra con un comentario cargado de cariño y dobles intenciones que provoca las risas del plató desde el arranque del programa.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David Fernández aprovechó el inicio de Pasapalabra para dedicar un piropo a Roberto Leal. Antes de lanzarlo, aseguró que no era solo una opinión suya, sino un pensamiento que, según él, comparte mucha gente.

El presentador intuyó enseguida que el comentario escondía una broma y no pudo evitar reír. Tras escucharlo, agradeció las palabras del cómico y confesó que este tipo de halagos en público le dan mucho pudor.

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