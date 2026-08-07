David Fernández descoloca a Roberto Leal con un piropo inesperado

David Fernández aprovechó el inicio de Pasapalabra para dedicar un piropo a Roberto Leal. Antes de lanzarlo, aseguró que no era solo una opinión suya, sino un pensamiento que, según él, comparte mucha gente.

El presentador intuyó enseguida que el comentario escondía una broma y no pudo evitar reír. Tras escucharlo, agradeció las palabras del cómico y confesó que este tipo de halagos en público le dan mucho pudor.

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