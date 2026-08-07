David Fernández y Marta Valverde firman otro pleno en La Pista y disparan las opciones de David en Pasapalabra

David Fernández abrió la exhibición al identificar a la primera Salta, de Tequila. Su nuevo pleno dejó sorprendidos a los presentes y llevó a Roberto Leal a reconocer que la racha del cómico en La Pista no era nada habitual.

Después, Marta Valverde igualó el pleno al acertar Rivers of Babylon. El plató acompañó su actuación con palmas y coros, mientras David celebraba contar de nuevo con diez segundos extra para afrontar la prueba final de Pasapalabra.

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