Pasapalabra
El divertido enredo de Roberto Leal con las dos Rosas en Pasapalabra
El presentador vivió una situación cómica al coincidir en el plató la concursante Rosa y la cantante Rosa López, provocando confusiones y risas entre los participantes.
La coincidencia de nombres entre Rosa, concursante habitual de Pasapalabra, y la cantante Rosa López generó un divertido lío para Roberto Leal. El presentador tuvo que esforzarse para no confundirse cada vez que se dirigía a una de ellas, sobre todo durante la prueba de La Pista.
Entre risas y confusión, Rosa López incluso intervino por error al creer que le hablaban a ella, desatando un momento muy divertido. Roberto Leal terminó improvisando un verdadero trabalenguas para aclarar el enredo entre las dos Rosas.