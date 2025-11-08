El divertido enredo de Roberto Leal con las dos Rosas en Pasapalabra

La coincidencia de nombres entre Rosa, concursante habitual de Pasapalabra, y la cantante Rosa López generó un divertido lío para Roberto Leal. El presentador tuvo que esforzarse para no confundirse cada vez que se dirigía a una de ellas, sobre todo durante la prueba de La Pista.

Entre risas y confusión, Rosa López incluso intervino por error al creer que le hablaban a ella, desatando un momento muy divertido. Roberto Leal terminó improvisando un verdadero trabalenguas para aclarar el enredo entre las dos Rosas.