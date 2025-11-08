Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra

Pasapalabra

El divertido enredo de Roberto Leal con las dos Rosas en Pasapalabra

El presentador vivió una situación cómica al coincidir en el plató la concursante Rosa y la cantante Rosa López, provocando confusiones y risas entre los participantes.

Alberto Mendo
Publicado:

La coincidencia de nombres entre Rosa, concursante habitual de Pasapalabra, y la cantante Rosa López generó un divertido lío para Roberto Leal. El presentador tuvo que esforzarse para no confundirse cada vez que se dirigía a una de ellas, sobre todo durante la prueba de La Pista.

Entre risas y confusión, Rosa López incluso intervino por error al creer que le hablaban a ella, desatando un momento muy divertido. Roberto Leal terminó improvisando un verdadero trabalenguas para aclarar el enredo entre las dos Rosas.

Antena 3» Vídeos