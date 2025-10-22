Antena 3 LogoAntena3
La broma de Goyo Jiménez con la memoria de Manu en Pasapalabra

La divertida broma de Goyo Jiménez sobre la prodigiosa memoria de Manu en Pasapalabra

El concursante volvió a sorprender con su asombrosa memoria en el ¿Dónde Están?, provocando una divertida reacción de Goyo Jiménez durante el programa.

Manu volvió a dejar sin palabras al público y a Goyo Jiménez en el ¿Dónde Están? tras resolver el panel a la segunda con una precisión increíble. El cómico, impresionado, no pudo evitar bromear sobre su memoria: “Tú imagínate ser su pareja”. Entre risas, Goyo imaginó una discusión en la que Manu tendría siempre la razón.

El momento se vivió durante una prueba dedicada a las películas de Disney Pixar, donde el concursante eligió ‘Bichos’ y logró completar el reto de forma brillante, provocando la admiración de todos en el plató.

